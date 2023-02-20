سطات.. استنفار أمني خلال وقفة احتجاجية ضد الغلاء ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نظمت الجبهة الاجتماعية المغربية بسطات مساء اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام القصبة الاسماعيلية وسط استنفار أمني غير مسبوق، احتجاجا على الغلاء المهول وغير المسبوق للأسعار، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة.

“عبد اللطيف قيلش”، عضو المكتب الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أكد في تصريح لميكروفون هبة بريس، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تنفيذا للبرنامج الوطني الذي سطرته الجبهة بمختلف المدن تزامنا وذكرى 20 فبراير للتنديد بما وصفته بـ”الغلاء الفاحش” في الأسواق الوطنية، وتدني الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، والهجوم على المكتسبات والحريات العامة.

وأضاف قيلش، أن الأشكال الاحتجاجية والشعارات التي رفعت خلال هذه الوقفة هي تعبير عن الغضب الاجتماعي المتزايد للمواطنين جراء الزيادات الصاروخية التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية داعيا الحكومة الحالية إلى تبني مقاربة شمولية تروم التدخل بحزم وقوة لمعالجة الوضع، لاسيما وأن دائرة الفقر في تزايد مقلق لاسيما بعد الجائحة.

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