سيدي قاسم.. ترويج المخدرات والهجرة السرية يقودان شخصا للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة سيدي قاسم، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث الصادرة في حقه من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بمدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك لتورطه في ترويج المخدرات القوية والاشتباه في ارتباطه بشبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة على خلفية توقيف المشتبه من حجز كيلوغرامين و230 غرام من صفائح مخدر الشيرا، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة.

وتمّ إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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