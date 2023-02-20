مراكش : الاستماع إلى الشيخة “طراكس” بعد وفاة راقصة بحفل

2023-02-20 / 22:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

استمعت مصالح الامن بمراكش الشيخة “الطراكس”، اليوم الاثنين 20 فبراير الجاري, بعد وفاة مفاجئة لراقصة في الثلاثينات من عمرها، كانت بصحبتها في حفل في المدينة الحمراء .

وقالت مصادر الجريدة، أن الشيخة الطراكس قد غادرت مقر مصالح الأمن بعد الاستماع لها، فيما تم توجيه جثة الهالكة بتعليمات من النيابة العامة ، الى مستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة .

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‫3 تعليقات

  1. نطلب من الله تعالى حسن الخاتمة.واش هذه الطراكس مزال ما توب ؟؟؟ راه شهر رمضان المبارك على الابواب.

  2. يالطيف اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.هذا إنذار لتلك المدعوة الشيخة ومن على شاكلتها من الفساق والعصاة الموت يأتي بغتة ولن يمهلك إذا جاء أجلك.

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