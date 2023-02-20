مراكش : الاستماع إلى الشيخة “طراكس” بعد وفاة راقصة بحفل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استمعت مصالح الامن بمراكش الشيخة “الطراكس”، اليوم الاثنين 20 فبراير الجاري, بعد وفاة مفاجئة لراقصة في الثلاثينات من عمرها، كانت بصحبتها في حفل في المدينة الحمراء .

وقالت مصادر الجريدة، أن الشيخة الطراكس قد غادرت مقر مصالح الأمن بعد الاستماع لها، فيما تم توجيه جثة الهالكة بتعليمات من النيابة العامة ، الى مستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0