صورة تعبيرية

“الإشادة بالارهاب” تجر شخصا للاعتقال بالفنيدق

2023-02-20 / 20:05
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 20 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة بالإرهاب والعنف ضد الأصول وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه يحمل أفكارًا متطرفة جعلته يتورط في قضايا العنف ضد الأصول وتهديد أفراد أسرته باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم توقيف المشتبه فيه ببناية مهجورة بمحيط حي “سيدي بوغابة” بمدينة الفنيدق، حيث تم العثور بحوزته على سيف من الحجم الكبير وسكينين وقناع حاجب للوجه، ومطبوعات ذات حمولة تكفيرية فضلا عن مخطوطات بخط اليد، تتضمن محتويات تشيد بالإرهاب وتحرض على العنف وتكفير المجتمع.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، والكشف عن ارتباطاته المحتملة وعلاقته المفترضة بأي مشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.

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‫13 تعليقات

  1. ماشاء الله على ولايه أمن وسط الدوله فى مكافحة الإرهاب والتطرف لقيام الدوله للمدير عبد الحق خيام لوقف التنفيد الدرهم هن نساء دوله الدرهم الداحله

  3. على المواطنين أن يساعدوا رجال الأمن في السراء والضراء لتبقى بلادنا في أمن وأمان…

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  6. يجب ان تعطى ترقية استثنائية لهاؤلاء الشرطة الأبطال الذين القوا القبض على العناصر المتطرفة..

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  8. على الامن الوطني أن يكون دائما في حالة تأهب ويقضة لحماية بلدنا من الارهاب ..

  10. تحية تقدير واحترام للأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين..

  12. لا حول ولا قوة الا بالله، السيد اكيد مريضا نفساني لان التصرفات ديالو ماشي طبيعية. ولانه لا توجد بنية طبية في المستوى سيتم سلوك المسطرة الامنية و الاستنطاقات حتى يعترف انه هو الذي قتل جورج كندي

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  13. الارهاب الحقيقي هو لوبيات الفساد الذين يتحكمون في مؤسسات الدولة المغربية و ينهبون خيرات البلاد و العباد

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