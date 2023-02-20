أردوغان: أكثر من 114 ألف شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض

2023-02-20 / 19:53
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن “إجمالي عدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا، بلغ أكثر من 114 ألف شخص”.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في مقاطعة هاتاي، “حتى اللحظة، تم إنقاذ 114834 مواطنا من تحت الأنقاض”، لافتا إلى أن كارثة الزلزال تعد كارثة عالمية غير مسبوقة في التاريخ، حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأشار إلى أن “هناك أكثر من 118 ألف مبنى سيتم هدمها في 11 مقاطعة بعد تضررها جراء الزلزال”، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدة مواقع، ولا سيما في مقاطعة هاتاي.

وكشف الرئيس التركي، عن أن الحكومة التركية تعتزم حظر بناء أي منازل جديدة يزيد ارتفاعها عن 3 أو 4 طوابق في المناطق التي ضربها الزلزال، مؤكدا “توظيف كل الطاقات لإعادة الإعمار التي نعد بالانتهاء منها خلال عام واحد”.

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