إسبانيا.. أزيد من 267 ألفا من المغاربة مسجلون بمؤسسات الضمان الاجتماعي
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المغاربة يحافظون على صدارة الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني

2023-02-20 / 19:22
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هبة بريس

يحافظ المغاربة على مركزهم في طليعة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم الإثنين في مدريد.

وتشير وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إلى أن 303 ألف و993 مغربيا منتسبون إلى الضمان الاجتماعي في إسبانيا عند نهاية يناير 2023.

وأضاف المصدر نفسه أن المغاربة يليهم الكولومبيون بـ156،940 شخص ا والفنزويليون بـ123،650 منتسبا إلى نظام الضمان الاجتماعي.

وفي يناير، سجل سوق العمل في إسبانيا انخفاضا طفيفا بنسبة 1 ٪ في عدد العمال المهاجرين المسجلين في هذا النظام مقارنة بشهر دجنبر 2022.

وبالتالي، بلغ عدد المنتسبين الأجانب للضمان الاجتماعي في هذا البلد 2،435،559 عاملا ، أي بانخفاض بلغ 25،160 مساهما، وفقا للوزارة الإسبانية، التي أوضحت أن 1،615،303 من المنتسبين ينتمون إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي و 820،256 من دول الاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، شكل العمال الأجانب 12.5٪ من إجمالي عدد الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي في يناير بالقيم المعدلة موسميا .

ويقول المعهد الوطني للإحصاء إن حوالي 879،943 مغربيا يقيمون بشكل قانوني في إسبانيا حتى 1 يناير 2022، بزيادة قدرها 0.8٪ (+7184 شخصا) مقارنة بـ 1 يناير 2021.

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