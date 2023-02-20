الطالبي العلمي يتباحث مع وفد برلماني من الأوروغواي

2023-02-20 / 19:06
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هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع وفد برلماني عن مجلس الشيوخ بجمهورية الأوروغواي برئاسة نائب رئيسة المجلس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغواي-المغرب، خورخي غانديني، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين من خلال مجموعة الصداقة والمنتديات البرلمانية القارية والدولية والتواصل الفعال والزيارات المتبادلة والتفكير في فضاءات للحوار الدائم جنوب- جنوب وتبادل الخبرات والتجارب.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، على أهمية احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا الى أن الجانبين ناقشا، بالمناسبة، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والأدوار المنوطة بالبرلمانات والبرلمانيين لترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية في مختلف أبعادها.

ويضم الوفد البرلماني الأوروغوياني، فضلا عن خورخي غانديني، نائبي رئيس مجموعة الصداقة الأوروغواي-المغرب

، كوتينهو جيرمان وفاريلا كارلوس، وأعضاء المجموعة لوزانو راوول، نونيز نانسي، فييرا بيكولاس، غالو لويس، ألفارو فيفيانو، بوسادا إيفان، و بينا دانييل.

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