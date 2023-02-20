هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا وسوريا

هبة بريس - وكالات

وقع زلزال جديد بقوة 6.3 ريختر، مساء اليوم الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقال مدير الرصد الزلزالي في سوريا لـوكالة “سبوتنيك”، إن “هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء اسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية”.

وفي تركيا، تضيف الوكالة، أن “هزة أرضية قوية ضربت مدينة أنطاكيا التركية وأسفرت عن تضرر بعض المباني”.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، بأن “زلزالان بقوة 6.4 و5.8 يضربان ولاية هاتاي جنوبي تركيا”، دون المزيد من التفاصيل.

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