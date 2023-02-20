“أنشيلوتي” يستبعد 3 لاعبين من قائمة الريال لمواجهة ليفربول

2023-02-20 / 17:36
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هبة بريس _ رياضة

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت القائمة، استبعاد الثنائي الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني، بسبب إصابتهما بالإنفلونزا (نزلة برد) وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

كما سيغيب أيضا الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي عن ريال مدريد في لقاء الغد بسبب معاناته من الإصابة.

وضمت قائمة الفريق الملكي لمواجهة ليفربول 23 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز
الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر
الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس
الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو، ألفارو.

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