اتفاقية تعاون في مجال التراث الوثائقي بين هنغاريا والمغرب

2023-02-20 / 17:33
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هبة بريس _ الرباط

وقعت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومكتبة الأكاديمية الهنغارية للعلوم، اليوم الإثنين، على بروتوكول تعاون في مجال التراث الوثائقي للفترة 2023-2026.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة زيارة عمل يقوم بها مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، إلى هنغاريا، خلال الفترة ما بين 20 و24 فبراير الجاري، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الرباط وبودابست.

ويروم هذا البروتوكول، الذي جرى التوقيع عليه بحضور سفيرة المغرب لدى هنغاريا، كريمة القباج، تطوير التعاون بين المؤسستين في مجال التراث الوثائقي، وذلك من خلال نشر وتبادل أدوات البحث، والخبرة في مجال تدبير الأرصدة الوثائقية، لاسيما إدارة المجموعات، ورقمنة وترميم الدعامات الوثائقية.

كما يشمل التنظيم المشترك للأنشطة الثقافية والعلمية حول تاريخ البلدين وحضارتيهما.

وخلال زيارته، سيعقد السيد الفران لقاءات مع العديد من المسؤولين المكلفين بإدارة التراث الهنغاري.

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