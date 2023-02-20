الرميلي تتجه لإلغاء “اتفاقية” بين الجماعة و شركة الدار البيضاء للخدمات

2023-02-20 / 16:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء عن جدول أعمال دورة فبراير و التي تقرر عقدها يوم 22 من الشهر الجاري بمقر ولاية الجهة.

و من بين النقاط التي تضمنها جدول الأعمال نقطة تتعلق بإلغاء اتفاقية انتداب تجمع بين مجلس المدينة و كذا شركة التنمية المحلية المعروفة بتسمية “الدار البيضاء للخدمات”.

و جاء في جدول اجتماع مجلس الرميلي أنه تقرر الدراسة والتصويت على إلغاء اتفاقية انتداب بين جماعة الدارالبيضاء وشركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للخدمات” من أجل مواكبة جماعة الدارالبيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية و ذلك وفق موضوع المقرر عدد 127/2018.

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