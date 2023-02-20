اخنوش يشيد بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، مباحثات مع السيد أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والذي كان مرفوقا بالسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشكل اللقاء مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ونوه رئيس الحكومة، بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في بلادنا، والرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وخلال المباحثات أيضا، جدد السيد عزيز أخنوش، فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن.
11 تعليقات
يغرقون البلاد في الديون و ينفذون اجندة البنك الدولي ويخرجون ليضحكوا علينا بجهود البنك الدولي
عصابات افسدت كل شيء
نسأل الله ان يأخذهم اخذ عزيز مقتدر وحسبنا الله فيهم
اخنوش يشيد بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية 🙏🙏
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
أخنوش رجل محترم
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
حكومات المغرب
حكومات المغرب 🇲🇦 فاشلة
اخنوش رئيس محترم
الكل يسب أخنوش وينسى أن الشعب مجرمين فاسقين الا القليل
نريد أن تضع اموالك الطاءلة رهن مشاريع التنمية والتي اكتسبتها من الاسعار الفاحشة للبترول على حساب جيوب المواطنين…ولا نريد أموال البنك الدولي وسياساته التقشفية الخبيثة التي تقشر جلد المغاربة عن عظامهم…!!!