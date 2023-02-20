بكالوريا 2023 .. نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار

2023-02-20 / 15:49
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم، الاثنين، الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين بنتيجة البت في طلبات ترشحهم، وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، وذلك عبر بوابة الترشيحات:

https://candidaturebac.men.gov.ma

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للمترشحات والمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم، من خلال البوابة الإلكترونية المشار إليها أعلاه.

وخلص البلاغ إلى أن اختبارات مادة التربية البدنية، ستتم برمجتها لاحقا من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين لم يدلوا بملف طبي لإعفائهم من اجتياز اختبارات هذه المادة.

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