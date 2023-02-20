بكالوريا 2023 .. نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار

2023-02-20 / 15:49
5
هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم، الاثنين، الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين بنتيجة البت في طلبات ترشحهم، وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، وذلك عبر بوابة الترشيحات:

https://candidaturebac.men.gov.ma

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للمترشحات والمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم، من خلال البوابة الإلكترونية المشار إليها أعلاه.

وخلص البلاغ إلى أن اختبارات مادة التربية البدنية، ستتم برمجتها لاحقا من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين لم يدلوا بملف طبي لإعفائهم من اجتياز اختبارات هذه المادة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المكتب الوطني للمطارات يكسب معركته القضائية أمام نقابة مراقبي الحركة الجوية

المكتب الوطني للمطارات يكسب معركته القضائية أمام نقابة مراقبي…

2023-02-20 / 14:51
Photo of فك حصار الثلوج على طرق تيشكا و اوكايمدن تيشكا نحو مراكش

فك حصار الثلوج على طرق تيشكا و اوكايمدن تيشكا…

2023-02-20 / 14:47
Photo of طنجة ..الأمن يوقف مروج مخدرات ومادة “الكيف “

طنجة ..الأمن يوقف مروج مخدرات ومادة “الكيف “

2023-02-20 / 14:44
Photo of الصخيرات…انطلاق الدورة الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

الصخيرات…انطلاق الدورة الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

2023-02-20 / 13:09
Photo of التلكؤ في معالجة ملفات مرضى منخرطي ” كنوبس” يصل البرلمان

التلكؤ في معالجة ملفات مرضى منخرطي ” كنوبس” يصل…

2023-02-20 / 12:08
Photo of “أساتذة التعاقد” يعلقون عدم تسليم النقط للإدارة

“أساتذة التعاقد” يعلقون عدم تسليم النقط للإدارة

2023-02-20 / 11:45
Photo of تعرض طفل للاختـ.ـطاف بمراكش.. مديرية حموشي توضح

تعرض طفل للاختـ.ـطاف بمراكش.. مديرية حموشي توضح

2023-02-20 / 11:06
Photo of طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

2023-02-20 / 09:08
Photo of المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة تجارية

المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة…

2023-02-19 / 23:33
Photo of طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

2023-02-19 / 21:51

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق