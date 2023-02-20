استدعاء جديد لراشد الغنوشي للتحقيق معه

هبة بريس

قالت القيادية في حركة “النهضة” التونسية، زينب البراهمي، الإثنين 20 فبراير 2023، إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي، زعيم الحركة، التي تُعد أكبر أحزاب المعارضة في تونس، من أجل استجوابه يوم غدٍ الثلاثاء 21 فبراير/شباط في إطار تحقيق تجريه السلطات.

البراهمي أضافت أن الشرطة لم تكشف عن سبب التحقيق، الذي يأتي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس التونسي قيس سعيد، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

السلطات التونسية كانت قد استدعت الغنوشي مرات عدة للتحقيق، وذلك منذ أن حلّ قيس سعيد البرلمان الذي كان الغنوشي يترأسه.

كانت السلطات التونسية قد شنت مؤخراً حملة توقيفات شملت قيادات حزبية وقاضيين ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً.

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