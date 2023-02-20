طنجة ..الأمن يوقف مروج مخدرات ومادة “الكيف “

هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة لولاية أمن طنجة صباح اليوم من توقيف شخص،من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 64 سنة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات ومادة الكيف.

المعني بالأمر جرى توقيفه على مستوى حي سواني متلبسا بترويج قطع من مخدر الشيرة والكيف،حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في القضية عن حجز ما مجموعه1398قطعة من مخدر الشيرة معدة للترويج و3 كيلوغرام من نفس المخدر، و5 كيلوغرام من مادة الكيف فضلا عن حجز مبلغ مالي وميزان الكتروني يستخدم في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن باقي المتورطين المقترضين في هذه القضية.

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