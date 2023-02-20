المكتب الوطني للمطارات يكسب معركته القضائية أمام نقابة مراقبي الحركة الجوية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
حسمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف المتعلق بنقابة مراقبي الملاحة الجوية و صراعهم مع المكتب الوطني للمطارات.
و قررت المحكمة بناءا على قرار مستعجل تعليق إضراب مراقبي الملاحة الجوية الذي كان مقررا هذا الأسبوع بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
و موازاة مع القرار القضائي، تقرر عقد لقاء في أقرب وقت بين مختلف الأطراف المعنية بالملف و في مقدمتها نقابة مراقبي الملاحة الجوية و المكتب الوطني للمطارات و ممثلي وزارة النقل و اللوجستيك.
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5 تعليقات
Des gamins pourris gâtés rien de plus
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
جميل برافوا
عمل رائع وفقكم الله لما يحب ويرضى
المكتب الوطني للمطرات في خط