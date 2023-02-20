المكتب الوطني للمطارات يكسب معركته القضائية أمام نقابة مراقبي الحركة الجوية

2023-02-20 / 14:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حسمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف المتعلق بنقابة مراقبي الملاحة الجوية و صراعهم مع المكتب الوطني للمطارات.

و قررت المحكمة بناءا على قرار مستعجل تعليق إضراب مراقبي الملاحة الجوية الذي كان مقررا هذا الأسبوع بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

و موازاة مع القرار القضائي، تقرر عقد لقاء في أقرب وقت بين مختلف الأطراف المعنية بالملف و في مقدمتها نقابة مراقبي الملاحة الجوية و المكتب الوطني للمطارات و ممثلي وزارة النقل و اللوجستيك.

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