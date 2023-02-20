فك حصار الثلوج على طرق تيشكا و اوكايمدن تيشكا نحو مراكش

محسن الراضي : هبة بريس

تمكنت فرق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، من إعادة فتح طريق تيشكا الرابطة بين مراكش وورزازات، والطريق الرابطة بين اوكايمدن ومراكش، في وجه حركة السير، والتي كانت عرفت انقطاعا لأيام في حركة مرور العربات بجميع أصنافها بفعل الثلوج، وذلك بعد تدخل فرق إزاحة الثلوج وكذا فرق الصيانة التابعة للوزارة وبتنسيق مع السلطات المحلية.

هذا وتواصلت جهود السلطات منذ ليلة السبت على مستوى الطريق المؤدية إلى المنتجع الجبلي أوكايمدن، والتي شهدت نهاية الأسبوع الجاري، تساقطات ثلجية هامة، حيث تم استنفار مختلف المصالح المختصة، وتعبئتها من أجل العمل على فتح الطريق، وإعادة انسيابية حركة السير.

هذا وقامت مصالح الدرك الملكي باشراف من قائدها باقليم الحوز، باستنفار عناصرها لمراقبة الطريق على مستوى السدود القضائية التي تم تنصيبها لوقف حركة السير إلى حين فتح الطريق، بالتزامن مع بذل جهود كبيرة من طرف السلطات الاقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء التي قامت بتسخير إمكانياتها اللوجيستية لفتح الطريق وتهيئة الموقف المخصص للسيارات بمنتجع أوكايمدن، وتمكين الراغبين من زيارة المنتجع والاستمتاع بالثلوج الكثيفة التي تساقطت في الساعات القليلة الماضية بعدة مناطق جبلية بإقليم الحوز.

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