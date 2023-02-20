الصخيرات…انطلاق الدورة الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
انطلقت، اليوم الاثنين بالصخيرات، أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.
ويترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، فيما يترأس أشغال الدورة السفير طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة بالقاهرة، جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في إعدادها.
وتتزامن الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت سنة 1968، مع مرور 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، وكذا مرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
20 تعليقات
فين هي حقوق الانسان
الاسلام كرم المرأة أحسن تكريم وهي اخترت لنفسها الذل وتقليل قمتها وأصبحت تظهر عاريا وجسمها للأشهار وللفائدة أين هي حقوق الانسان وكرامة المرأة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
الصخيرات مدينة هادئة
وفقكم الله لما يحب ويرضى
خصنا مشاريع معلاجات الأزمات
عندما يصبح الطماطم 12 الدرهم ونحن بلد مصدر وفلاحي أين هي حقوق الانسان
عن ماذا تتحدثون ؟؟؟ إنها أضحوكة هههههههههههه اتتحدثون عن حقوق المرأة المهضومة أم عن حق الطفل! الذي لاذنب له في هذآ المجتمع المغربي ام عن حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لا أظن أن هناك حقوق الإنسان !!! كل هذا كلام حبر على ورق فقط!!!!
ياسيد وزير العدل إذا كنت فعلا تتحدث عن حقوق الإنسان فأين ذهبت تصحيح أوراق الامتحانات ؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته ؟؟؟؟؟
حقوق الانسان هي انخفاض في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها هذه هي حقوق الانسان الذي يريدها الشعب المغربي.
المغرب لا يوجد فيه حقوق الإنسان والطامة الكبرى هي الأزمة المعيشية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وهذا دليل على أن المغرب ليس لديه حقوق والفاهم يفهم هههههههههههه.
ياسيد وزير العدل المغرب لديه حقوق الصمت والسكوت فقط فأي حق تتحدثون عنه (البطالة بكثرة والفقر والفساد المالي وشباب حاصل على ديبلومات ودراسات عليا ولا يجدون فرص عمل وظائف تساعدهم على لقمة العيش حسبنا الله ونعم الوكيل هذآ ما نقوله…
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة. أما حقوق الإنسان اتركوها لأروبا هي التي تقدر حقوق الإنسان…
كلام جميل ورائع جداً ولكن يتطلب تطبيقه..
منذ سنوات طويلة ونحن نسمع بحقوق الإنسان ولكن للاسف الشديد لم تكن هناك أي حقوق ما عادا رهانات سياسية عابثة لا وجود لها في الإعراب ؟؟؟!!!
حقوق الانسان تتطلب المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وافهم يافاهم!!!!