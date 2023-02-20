الصخيرات…انطلاق الدورة الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

2023-02-20 / 13:09
20
هبة بريس _ الرباط

انطلقت، اليوم الاثنين بالصخيرات، أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.

ويترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، فيما يترأس أشغال الدورة السفير طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة بالقاهرة، جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في إعدادها.

وتتزامن الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت سنة 1968، مع مرور 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، وكذا مرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بكالوريا 2023 .. نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار

بكالوريا 2023 .. نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار

2023-02-20 / 15:49
Photo of المكتب الوطني للمطارات يكسب معركته القضائية أمام نقابة مراقبي الحركة الجوية

المكتب الوطني للمطارات يكسب معركته القضائية أمام نقابة مراقبي…

2023-02-20 / 14:51
Photo of فك حصار الثلوج على طرق تيشكا و اوكايمدن تيشكا نحو مراكش

فك حصار الثلوج على طرق تيشكا و اوكايمدن تيشكا…

2023-02-20 / 14:47
Photo of طنجة ..الأمن يوقف مروج مخدرات ومادة “الكيف “

طنجة ..الأمن يوقف مروج مخدرات ومادة “الكيف “

2023-02-20 / 14:44
Photo of التلكؤ في معالجة ملفات مرضى منخرطي ” كنوبس” يصل البرلمان

التلكؤ في معالجة ملفات مرضى منخرطي ” كنوبس” يصل…

2023-02-20 / 12:08
Photo of “أساتذة التعاقد” يعلقون عدم تسليم النقط للإدارة

“أساتذة التعاقد” يعلقون عدم تسليم النقط للإدارة

2023-02-20 / 11:45
Photo of تعرض طفل للاختـ.ـطاف بمراكش.. مديرية حموشي توضح

تعرض طفل للاختـ.ـطاف بمراكش.. مديرية حموشي توضح

2023-02-20 / 11:06
Photo of طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

2023-02-20 / 09:08
Photo of المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة تجارية

المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة…

2023-02-19 / 23:33
Photo of طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

2023-02-19 / 21:51

‫20 تعليقات

  2. الاسلام كرم المرأة أحسن تكريم وهي اخترت لنفسها الذل وتقليل قمتها وأصبحت تظهر عاريا وجسمها للأشهار وللفائدة أين هي حقوق الانسان وكرامة المرأة

  11. عن ماذا تتحدثون ؟؟؟ إنها أضحوكة هههههههههههه اتتحدثون عن حقوق المرأة المهضومة أم عن حق الطفل! الذي لاذنب له في هذآ المجتمع المغربي ام عن حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  13. ياسيد وزير العدل إذا كنت فعلا تتحدث عن حقوق الإنسان فأين ذهبت تصحيح أوراق الامتحانات ؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته ؟؟؟؟؟

  14. حقوق الانسان هي انخفاض في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها هذه هي حقوق الانسان الذي يريدها الشعب المغربي.

  15. المغرب لا يوجد فيه حقوق الإنسان والطامة الكبرى هي الأزمة المعيشية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وهذا دليل على أن المغرب ليس لديه حقوق والفاهم يفهم هههههههههههه.

  16. ياسيد وزير العدل المغرب لديه حقوق الصمت والسكوت فقط فأي حق تتحدثون عنه (البطالة بكثرة والفقر والفساد المالي وشباب حاصل على ديبلومات ودراسات عليا ولا يجدون فرص عمل وظائف تساعدهم على لقمة العيش حسبنا الله ونعم الوكيل هذآ ما نقوله…

  17. الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة. أما حقوق الإنسان اتركوها لأروبا هي التي تقدر حقوق الإنسان…

  19. منذ سنوات طويلة ونحن نسمع بحقوق الإنسان ولكن للاسف الشديد لم تكن هناك أي حقوق ما عادا رهانات سياسية عابثة لا وجود لها في الإعراب ؟؟؟!!!

  20. حقوق الانسان تتطلب المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وافهم يافاهم!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق