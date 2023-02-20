“قانون المسطرة المدنية ” فوق طاولة مجلس الحكومة
هبة بريس _ الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
أضعف حكمة في مر تاريخ المغربي وهبي من معارض اخنوش إلى داخل تشكيلة الحكومة وهبي سنوات وهو يعارض فقط من أجل منصب وزاري اما ماتبقى من الحكومة كلهم صامتون أظن العادلة والتنمية كان لها نخبة…الكل ايحس بلقالب
المهم يتحسم فيه ويترسل للبرلمان والمشرع فاقرب فرصة مينتظرش عقد اخر من الزمن ومن العرقلة.
اما بالنسبة للجمعيات فهي فعلا غير معنية، المعني هو المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
كيف يتحدث عن الرقمية والمسودة لم تتضمن ولا مادة واحدة تتحدث عن التبليغ الإلكتروني !!
واش كاين شي مشاريع ولا غير المحاكم والحبس والشرع صوتوا عليك باش تشوف الحلول للشباب من صحة وتعليم وشغل.
إذا صلح الراعي صلحت الرعية
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
بحل وكالة حساب تحدي الألفية- 🤔🤔🤔
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
سألت أحد البائعين المتجولين عن ثمن أحد السلع فأجبني فقلت له خفض في الثمن فقال لي مسرعا أحنوش لي دار هادشي هذا جهل وخبث في القلب وانعدان الوعي عند الانسان صدق رسول ٱلله ﷺ 💜 عندما قال من علامات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك