“قانون المسطرة المدنية ” فوق طاولة مجلس الحكومة

هبة بريس _ الرباط

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وتصفيتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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