القضاء يسقط ولاية أمين الناجي عن طفله لصالح جميلة الهوني

نجلاء مزيان _ هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يومه الإثنين بإسقاط ولاية الفنان المغربي أمين الناجي عن نجله و ذلك عقب الدعوة التي رفعتها الفنانة المغربية جميلة الهوني ضده.

وجدير بالذكر، ان جميلة الهوني طالبت بإسقاط ولاية الأب و كذا الحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية كشفت خلال الأيام السابقة عن معاناة ابنها بسبب عدم منحه الموافقة لتغيير مدرسته، و كذا حرمانه من الحصول على جواز السفر للذهاب رفقة أصدقاءه في رحلة رياضية للتعرف على احدى النوادي الكروية باسبانيا،”على حد تعبيرها”.

ونفت في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، الأخبار الرائجة حول تقديم طليقها لشكاية ضدها و اتهامها بالتشهير، مستغربة من مروجي هذه الإشاعة، قائلة :” هذا خبر كاذب وأنا كنفيه تماما و معرفتش علاش خرجوه”.

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