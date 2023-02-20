بدء بناء مساكن مؤقتة لمتضرري الزلزال بتركيا

هبة بريس _ متابعة

بدأت السلطات التركية بناء مساكن مؤقتة بمنطقتَي نورداغ وإصلاحية في مدينة غازي عنتاب اللتين تضررتا من الزلزال، وستستوعب المنطقة 19 ألف شخص، وستتكون من 3280 وحدة سكنية.

من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأحد، انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من منازل متنقلة خصصها الحلف للمساهمة في إيواء متضرري الزلزال في تركيا.

ولفت الناتو في بيان، إلى أن السفينة انطلقت من ميناء تارانتو، وعلى متنها 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف منزل مسبق التجهيز قرر الحلف إرسالها إلى تركيا.

كما أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف خصصها الحلف للمساهمة في إيواء نحو 4 آلاف شخص.

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