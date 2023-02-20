البرازيل.. مق–تل العشرات وتشريد المئات نتيجة أمطار غزيرة وفيضانات
هبة بريس _ وكالات
قال بيان لسلطات ولاية ساو باولو البرازيلية، الأحد، إن الفيضانات وانهيارات التربة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع في المناطق الساحلية في جنوب شرق البلاد أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل وتشريد مئات آخرين.
ويواصل مسؤولو الإنقاذ البحث عن الضحايا وإعادة الاتصال بين البلدات المعزولة وفتح الطرق التي لا يزال بعضها مغلقا مما أدى إلى تقطع السبل بعدد كبير من السياح الذين يسافرون لحضور احتفالات الكرنفال البرازيلية.
وتظهر تنبؤات الطقس أن الأمطار الغزيرة ستستمر في المنطقة الساحلية في ساو باولو مما يشكل تحديا لمسؤولي الإنقاذ ويزيد من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.
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8 تعليقات
إنه غضب الطبيعة لا أحد يقدر ان يتصدى لها وكل ما نقوله رحم الله من توفي بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون.
إنها كوارث طبيعية ومناخية لا أحد يستطيع توقيفها إنها من عند الله ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:( فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين…) صدق الله العظيم.
قال تعالى (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر…)
مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا.. اللهم سترك ورحمتك يآرب..وحسن خاتمتك..
نتيجة التغيرات المناخية العالمية مما تسبب من أمطار غزيرة ، ويؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى زيادة في مخاطر الإنهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة .. نطلب من الله عزوجل السلامة ولطفه بنا ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
هذه المناطق تكون معرضة للعواصف والفيضانات المفاجئة وتكون كذالك عرضة لظواهر الطقس الكارثية مما تؤثر في المحاصيل الزراعية وهذا ناتج عن التقلبات المناخية. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب وضع مخططات طاكتيكية من أجل سلامة البيئة من الفيضانات وانجراف التربة للحفاظ على المحصولية الزراعية ؛ والبيئة وكذالك الحيوانات والبشر ….