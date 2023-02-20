تعرض طفل للاختـ.ـطاف بمراكش.. مديرية حموشي توضح

2023-02-20 / 11:06
0
هبة بريس _ الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الصورة التي تظهر طفلا بأحد المستشفيات، والتي يجري تداولها حاليا على منصات التراسل الفوري، مرفقة بتسجيلات صوتية يدعي أصحابها بشكل كاذب ومضلل أن الأمر يتعلق بطفل ضحية اختطاف، تعرض لاستئصال عضو حيوي قبل أن يتم التخلي عنه بأحد أحياء مدينة مراكش.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مضمون هذا التسجيل، حيث باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها على الصعيد الوطني، دون تسجيل أية قضية مماثلة سواء بمدينة مراكش أو غيرها، فيما أظهرت هذه الأبحاث أيضا نشر تسجيل مطابق خلال شهر شتنبر من السنة المنصرمة، يتضمن نفس المعطيات المغلوطة.

وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على نفي صحة هذا المنشور الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين، وتؤكد أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل تحديد هوية المتورطين في صناعة وترويج هذه الأخبار الكاذبة وتقديمهم أمام العدالة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “أساتذة التعاقد” يعلقون عدم تسليم النقط للإدارة

“أساتذة التعاقد” يعلقون عدم تسليم النقط للإدارة

2023-02-20 / 11:45
Photo of طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

2023-02-20 / 09:08
Photo of المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة تجارية

المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة…

2023-02-19 / 23:33
Photo of طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

2023-02-19 / 21:51
Photo of أكادير : رحلة ترفيهية تلاميذية تنتهي بفـ.ـاجـ.ـعة

أكادير : رحلة ترفيهية تلاميذية تنتهي بفـ.ـاجـ.ـعة

2023-02-19 / 21:15
Photo of اشتوكة : السرقة تنتهي بأربعة للإعتقال بينهم قاصر

اشتوكة : السرقة تنتهي بأربعة للإعتقال بينهم قاصر

2023-02-19 / 21:02
Photo of قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي ببوعرفة

قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي ببوعرفة

2023-02-19 / 20:31
Photo of تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم نحو بريطانيا يُفرغ رفوف المتاجر

تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم نحو بريطانيا يُفرغ…

2023-02-19 / 20:12
Photo of إدارة سجن رأس الماء بفاس تنفي ادعاءات محامي سجين بشأن تعرضه للتعذيب

إدارة سجن رأس الماء بفاس تنفي ادعاءات محامي سجين…

2023-02-19 / 19:41
Photo of انفلات أمني بمخيمات الرابوني ..مجهولون يهاجمون ما يعرف بمركز شرطة انفصاليي “البوليساريو”

انفلات أمني بمخيمات الرابوني ..مجهولون يهاجمون ما يعرف بمركز…

2023-02-19 / 19:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق