أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

2023-02-20 / 10:11
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هبة بريس

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 201 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.90230 …… 11.5081

1 دولار أمريكي 9.25700 …… 10.7582

1 دولار كندي 6.87340 …… 7.98800

1 جنيه استرليني 11.1490 …… 12.9570

1 جنيه جبل طارق 11.1380 …… 12.9440

1 فرنك سويسري 10.0210 …… 11.6450

100 كرونة دنماركية 132.990 …… 154.550

100 كرونة سويدية 88.9250 …… 103.350

100 كرونة نرويجية 90.2610 …… 104.900

1 ريال سعودي 2.46830 …… 2.86850

1 دينار كويتي 30.2170 …… 35.1170

1 درهم إماراتي 2.52030 …… 2.92910

1 ريال قطري 2.53340 …… 2.94420

1 دينار بحريني 24.5550 …… 28.5370

100 ين ياباني 6.90410 …… 8.02370

1 ريال عماني 24.0440 …… 27.9440

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