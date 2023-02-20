أسعار صرف أهم العملات الأجنبية
هبة بريس
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 201 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.90230 …… 11.5081
1 دولار أمريكي 9.25700 …… 10.7582
1 دولار كندي 6.87340 …… 7.98800
1 جنيه استرليني 11.1490 …… 12.9570
1 جنيه جبل طارق 11.1380 …… 12.9440
1 فرنك سويسري 10.0210 …… 11.6450
100 كرونة دنماركية 132.990 …… 154.550
100 كرونة سويدية 88.9250 …… 103.350
100 كرونة نرويجية 90.2610 …… 104.900
1 ريال سعودي 2.46830 …… 2.86850
1 دينار كويتي 30.2170 …… 35.1170
1 درهم إماراتي 2.52030 …… 2.92910
1 ريال قطري 2.53340 …… 2.94420
1 دينار بحريني 24.5550 …… 28.5370
100 ين ياباني 6.90410 …… 8.02370
1 ريال عماني 24.0440 …… 27.9440
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