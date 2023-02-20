هل سيتم تأجيل اجتماع “قمة النقب” المقرر إقامتها في المغرب ؟
هبة بريس ._ الرباط
توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، تأجيل عقد الاجتماع المقبل لـ “منتدى النقب” الذي كان مقررا عقده في المغرب، خلال مارس المقبل، وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.
وحسبما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” يوم السبت، “وصلت رسائل في الأيام الأخيرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية من الولايات المتحدة والمغرب بشأن موعد ومكان الاجتماع”.
وأوضحت الصحيفة أن “المغرب عبر عن خشيته من تصعيد الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المقبل [يحل يوم 23 مارس 2023] وعن استيائه من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى”.
.وبدورها، قالت الوزارة الإسرائيلية إن “موعد اجتماع (منتدى النقب) لم يتحدد بعد”. وفقا للصحيفة.
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10 تعليقات
التأجيل أفضل
التعامل مع إسرائيل أكبر فضيحة إسلامية في التاريخ
عندنا في الدين درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح التطبيع مصيبة
اخوننا الفلسطينيين أخذوا موقف سيئة على المغرب
لماذا الشعب المغربي راضي بل معجب بالتعاون مع إسرائيل
اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
أريد معرفة هذا التعاون ماذا أعطانا
ما سمي باتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع محرمة وباطلة شرعا، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضا وشعبا، والأمة الإسلامية. ما تم ، لا يُسمّى صلحا في حقيقته ولا هدنة، وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة.
التطبيع مع إسرائيل “يمثل أيضا إقرارا بشرعية العدو المحتل، واعترافا به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً، وقانوناً، وإنسانيا من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطي
أسوأ آثار الاستبداد على الشعوب هو قتل حاستها الأخلاقية، وتطبيع علاقتها مع الظلم السياسي.
لذلك تجد في تلك الشعوب أصنافا من البشر المشوهين نفسيا وأخلاقيا: من فقير الضمير الداعم للمستبد، إلى البليد المنشغل بأخطاء المظلوم عن خطايا الظالم، إلى الجبان المتستر وراء التفلسف وطول اللسان..
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم