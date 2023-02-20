هل سيتم تأجيل اجتماع “قمة النقب” المقرر إقامتها في المغرب ؟

هبة بريس ._ الرباط

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، تأجيل عقد الاجتماع المقبل لـ “منتدى النقب” الذي كان مقررا عقده في المغرب، خلال مارس المقبل، وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.

وحسبما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” يوم السبت، “وصلت رسائل في الأيام الأخيرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية من الولايات المتحدة والمغرب بشأن موعد ومكان الاجتماع”.

وأوضحت الصحيفة أن “المغرب عبر عن خشيته من تصعيد الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المقبل [يحل يوم 23 مارس 2023] وعن استيائه من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى”.

.وبدورها، قالت الوزارة الإسرائيلية إن “موعد اجتماع (منتدى النقب) لم يتحدد بعد”. وفقا للصحيفة.

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