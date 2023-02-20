طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع جريحة وجليد، مع أمطار متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والسفوح الشرقية والمنطقة الشرقية للبلاد.
وستتساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية، وستصبح السماء تدريجيا غائمة بالسهول الشمالية والوسطى والريف مصحوبة بقطرات ضعيفة تحت رعد بعد الزوال والليلة القادمة، إضافة إلى تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و06 درجات بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بكل من الريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 09 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بالجنوب، وستبقى مستقرة تقريبا في باقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى امتداد الساحل الأطلسي.
19 تعليقات
اللهم صبا نافعا غير ضار..
الحمد لله على كل النعم التي لا تعد ولا تحصى…
في سابقة من نوعها الثلوج تكتسي المناطق الجنوبية والجبلية..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
هاته التساقطات المطرية والثلجية ساهمت بشكل كبير في توفير المياه وانعاش الفرش الارضية..
اللهم اسقينا الغيث النافع يا ارحم الراحمين..
هاته التساقطات سيكون لها تأثير إيجابي على الغطاء النباتي..
الحمد لله على حيرانه..
الحمد لله رب العالمين
يجب إرسال المساعدات إليهم
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
اللهم غيثا نافعا
اللهم ارحما برحمتك يا رحيم
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
نقص البرد في بعض المناطق
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
لم يعود البرد كما كان رمضان على الابواب