طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وثلجية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع جريحة وجليد، مع أمطار متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والسفوح الشرقية والمنطقة الشرقية للبلاد.

وستتساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية، وستصبح السماء تدريجيا غائمة بالسهول الشمالية والوسطى والريف مصحوبة بقطرات ضعيفة تحت رعد بعد الزوال والليلة القادمة، إضافة إلى تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و06 درجات بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بكل من الريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 09 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بالجنوب، وستبقى مستقرة تقريبا في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى امتداد الساحل الأطلسي.

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