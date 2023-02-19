الاتحاد الأفريقي يختتم أعمال قمته ال36 في أديس أبابا

2023-02-19 / 23:07
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هبة بريس - متابعة

اختتمت القمة ال 36 لمنظمة الاتحاد الافريقي مساء اليوم الأحد بالمصادقة على البيان الختامي الذي تضمن أبرز المشاريع والقرارات المرفوعة للقمة من قبل المجلس الوزاري.

وتناول البيان الختامي قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية عدة، أبرزها مبادرة “إسكات البنادق” لتسوية الصراعات بالقارة، في إطار أفريقي.

كما تطرّق البيان إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرّة الأفريقية، ودعم عمليات التحول الديمقراطي، ورفض الانقلابات العسكرية وعدم الاعتراف بالأنظمة القائمة عليها.

ودعا البيان أيضا إلى “دعم توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والدعوة لدعمها دوليا”.

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تعليق واحد

  1. لماذا اذخال قضية فلسطين في الشأن الافريقي .معظم الدول الافريقية لا تهتم بالقضية الفلسطينية لأن لها مشاكل اكبر بكتير من تلك القضية. هناك من يريد الركوب على تلك القضية واولهم الجزاءر.

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