واشنطن تقدم مساعدات إضافية لتركيا وسوريا

هبة بريس - و م ع

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد 19 فبراير، عن تقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن هذه المساعدة الجديدة “سترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لدعم الاستجابة للزلزال إلى 185 مليون دولار”.

وأضاف بلينكن أن “هذه المساعدة الإنسانية ستستهدف الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا وستكون متاحة لدعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة”.

كما ستستخدم هذه المساعدة، وفقا للبيان، لشراء وتوزيع مواد الإغاثة والإنقاذ الأساسية مثل الأغطية وعبوات الطعام والملابس الدافئة والخيام ومواد الإيواء.

وبلغ عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قرابة 45 ألف قتيل.

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