طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

هبة بريس - طنجة

احتشد العشرات من المواطنين ، مساء اليوم الأحد 19 فبراير ،بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.

الوقفة الإحتجاجية التي تأتي استجابة لدعوات فايسبوكية , ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة.

ويشار إلى أن الجبهة الاجتماعية المغربية، دعت إلى “تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية محلية حسب الامكانيات الملموسة.

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