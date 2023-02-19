زاكورة : غرق طفل بوادي درعة
الصورة تعبيرية

أكادير : رحلة ترفيهية تلاميذية تنتهي بفـ.ـاجـ.ـعة

2023-02-19 / 21:15
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل في 13 سنة من عمره، مصرعه غرقا، ببحيرة بوادي الجنة بجماعة أقصري شمال مدينة أكادير، عشية اليوم الاحد 19 فبراير الجاري.

وقالت مصادر الجريدة، أن مجموعة من التلاميذ كانوا في جولة ترفيهية الى المنطقة، قبل أن تنتهي رحلتهم بمأساة بعد فقدان رفيقهم غرقا في بحيرة بالوادي.

الحادث، عجل بحضور الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، و التي عملت على انتشال جثة الضحية وتوجيهها لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما تم فتح تحقيق للكشف عن جميع ملابسات هذا الحادث المميت، و الذي تتحمل فيه بعض الأسر مسؤولية عدم المراقبة خصوصاً لأطفالها القاصرين .

كما أن المسؤولية مشتركة مع السلطات المحلية، التي لا تراقب أماكن خطيرة على الاطفال، من بحيرات مائية بالمنطقة، او الجماعة الترابية أقصري، بعدم وضع سياجات حديدية على هذه النقط، او يافطات تمنع السباحة بها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة تجارية

المضيق .. تواصل عملية حماية الساحل بعد جنوح سفينة…

2023-02-19 / 23:33
Photo of طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

طنجة ..مواطنون يحتجون ويرفعون شعارات ضد غلاء الأسعار

2023-02-19 / 21:51
Photo of اشتوكة : السرقة تنتهي بأربعة للإعتقال بينهم قاصر

اشتوكة : السرقة تنتهي بأربعة للإعتقال بينهم قاصر

2023-02-19 / 21:02
Photo of قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي ببوعرفة

قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي ببوعرفة

2023-02-19 / 20:31
Photo of تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم نحو بريطانيا يُفرغ رفوف المتاجر

تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم نحو بريطانيا يُفرغ…

2023-02-19 / 20:12
Photo of إدارة سجن رأس الماء بفاس تنفي ادعاءات محامي سجين بشأن تعرضه للتعذيب

إدارة سجن رأس الماء بفاس تنفي ادعاءات محامي سجين…

2023-02-19 / 19:41
Photo of انفلات أمني بمخيمات الرابوني ..مجهولون يهاجمون ما يعرف بمركز شرطة انفصاليي “البوليساريو”

انفلات أمني بمخيمات الرابوني ..مجهولون يهاجمون ما يعرف بمركز…

2023-02-19 / 19:03
Photo of الدرويش ..وفاة تلميذ أثناء حصة للتربية البدنية

الدرويش ..وفاة تلميذ أثناء حصة للتربية البدنية

2023-02-19 / 18:52
Photo of ثلوج ورزازات.. نقل سيدة حامل على متن مروحية

ثلوج ورزازات.. نقل سيدة حامل على متن مروحية

2023-02-19 / 17:57
Photo of وزارة الصحة تتعبأ لتقريب خدماتها من الساكنة المتضررة من التساقطات الثلجية

وزارة الصحة تتعبأ لتقريب خدماتها من الساكنة المتضررة من…

2023-02-19 / 17:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق