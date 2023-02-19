أكادير : رحلة ترفيهية تلاميذية تنتهي بفـ.ـاجـ.ـعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل في 13 سنة من عمره، مصرعه غرقا، ببحيرة بوادي الجنة بجماعة أقصري شمال مدينة أكادير، عشية اليوم الاحد 19 فبراير الجاري.

وقالت مصادر الجريدة، أن مجموعة من التلاميذ كانوا في جولة ترفيهية الى المنطقة، قبل أن تنتهي رحلتهم بمأساة بعد فقدان رفيقهم غرقا في بحيرة بالوادي.

الحادث، عجل بحضور الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، و التي عملت على انتشال جثة الضحية وتوجيهها لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما تم فتح تحقيق للكشف عن جميع ملابسات هذا الحادث المميت، و الذي تتحمل فيه بعض الأسر مسؤولية عدم المراقبة خصوصاً لأطفالها القاصرين .

كما أن المسؤولية مشتركة مع السلطات المحلية، التي لا تراقب أماكن خطيرة على الاطفال، من بحيرات مائية بالمنطقة، او الجماعة الترابية أقصري، بعدم وضع سياجات حديدية على هذه النقط، او يافطات تمنع السباحة بها.

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