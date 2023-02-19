دكتاتورية العسكر ..الجزائر تمنع بعض أغاني الراب والراي في المهرجانات

هبة بريس - وكالات

أصدر العسكر الجزائري تعميما يمنع بموجبه بثّ بعض أغاني “,الراب والراي” بالمهرجانات لتثير تفاعلاً واسعاً بين الرواد .

وشاركت وزارة الثقافة قراراً تجاه بث الأغاني التي وصفتها بالمبتذلة، قائلة إنها تمنع بموجب القرار بثّها وبرمجتها ضمن الفعاليات الثقافية في الجزائر.

وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى انتشار ماقالت أنه تجاوزات لاأخلاقية ضمن كلمات بعض الأغاني المسجلة والمذاعة بعشوائية في فعاليات ثقافية بالبلاد.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0