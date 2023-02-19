اشتوكة : السرقة تنتهي بأربعة للإعتقال بينهم قاصر

2023-02-19 / 21:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد 19 فبراير الجاري، 4 أشخاص، بينهم قاصر، وذلك بعد تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة من داخل منزل.

وكان المركز الترابي للدرك، قد تلقى شكاية بخصوص عملية سرقة تعرضت لها محتويات منزل بدوار تدارت التابع إداريا وتربيا لذات الجماعة، مما دفعها إلى فتح بحث فوري في النازلة، إنتهى بعد تحريات دقيقة بتوقيف المشتبه فيهم الأربعة.

هذا وقد جرى إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بإنزكان، إلى حين إستكمال باقي الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

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