قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي ببوعرفة

هبة بريس - و م ع

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الأحد ببوعرفة، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلاء السجن المحلي.

وتندرج هذه المبادرة، التي نظمت بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببوعرفة، وعدد من فعاليات المجتمع المدني، في إطار العناية التي توليها المؤسسة للجانب الصحي للنزلاء، والرعاية الشاملة للبعد الاجتماعي لهذه الفئة بصفة عامة.

واستهدفت هذه القافلة الطبية، التي نظمت تحت شعار “تعزيز العرض الصحي المدخل الأساسي لإعادة الإدماج”، أزيد من 700 نزيل بهذه المؤسسة السجنية، والذين تمكنوا من الاستفادة من حوالي 866 خدمة وفحص طبي متخصص، وكذا من أدوية مجانية.

وضمت هذه القافلة، التي تعبأ لها طاقم مكون من أزيد من 43 من الأطر الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني، 10 تخصصات طبية بما في ذلك؛ أمراض القلب والشرايين، والأمراض الجلدية، والصحة النفسية والعقلية، وطب العيون وقياس البصر.

وأكد المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بجهة الشرق، عبد الحليم ميري، في تصريح للصحافة، أن هذه القافلة تندرج في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المؤسسة والتي تروم من خلالها صيانة كرامة المواطنين السجناء وتأهيلهم من أجل إعادة إدماجهم في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أكد مدير السجن المحلي ببوعرفة، الحسن الجلولي، أن تنظيم هذه القافلة الطبية يأتي في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تهدف من خلالها إلى أنسنة ظروف الاعتقال وجعل المؤسسة السجنية فضاء آمنا وصحيا.

وأضاف، في تصريح مماثل، أن الأمر يتعلق أيضا بتقديم خدمات الرعاية الصحية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية وتمكينهم من حقهم الأساسي في الصحة والتطبيب في احترام تام للمواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة في المجال الصحي وحقوق الإنسان.

بدوره، أشار رئيس جمعية بسمة ببلجيكا، محمد بربوش، إلى أهمية مساهمة الجمعية في هذا العمل الاجتماعي المندرج في إطار برنامج شراكة مع المؤسسة يستهدف مجموعة من السجون المحلية بجهة الشرق.

وعلى هامش هذه التظاهرة، تم تكريم الأطر الطبية وشبه الطبية وكذا ممثلي فعاليات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المشاركة في هذه القافلة الطبية.

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