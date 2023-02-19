تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم نحو بريطانيا يُفرغ رفوف المتاجر

هبة بريس - متابعة

تسبب تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم نحو بريطانيا ، في نقص حاد بعدد من المتاجر الكبرى منذ عدة أيام ، فضلا عن تراجع الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية، صورا من متاجر كبرى تظهر رفوف شبه فارغة من الطماطم، حيث عزا مهنيون من بريطانيا النقص الحاصل إلى تراجع إمدادات الطماطم من كل من المغرب وإسبانيا، المزودين الرئيسيين للبلاد بهذه الفاكهة، وقلة الإنتاج الداخلي.

وأشار موقع “فرويتنيت” البريطاني المختص في المجال الزراعي، الى إن هناك مشاكل كبيرة في الإمداد بالطماطم المغربية والاسبانية حسب المستوردين.

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