جيمي كارتر

الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يقرر تلقي رعاية نهاية الحياة في المنزل

2023-02-19 / 19:23
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هبة بريس - وكالات

قرر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر التوقف عن تلقي رعاية صحية في المستشفى والانتقال إلى منزله في ولاية جورجيا لتلقي رعاية نهاية الحياة.

وقال مركز كارتر إن الرئيس السابق فضل قضاء “ما تبقى من عمره مع أسرته”، لكنه لن يذكر الدافع وراء هذا القرار.

ويعاني كارتر، 98 سنة، من مشكلات صحية، من بينها سرطان الجلد. كما انتشر السرطان في الكبد والمخ أيضا.

وتولى أكبر رئيس أمريكي سابق سنا على قيد الحياة رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من 1977 إلى 1981.

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