الدرويش ..وفاة تلميذ أثناء حصة للتربية البدنية

2023-02-19 / 18:52
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هبة بريس - الناظور

توفي تلميذ ، أمس السبت ، خلال حصة للتربية البدنية، بمركزية مجموعة مدارس طارق بن زياد بمدينة ميضار التابعة لنفوذ اقليم الدرويش .

وبحسب مصادر محلية، فقد سقط التلميذ البالغ من العمر 14 سنة، مغشيا عليه أثناء قيامه بحركات رياضية خلال حصة للتربية البدنية بالمؤسسة المذكورة، مما عجل بنقله إلى المستشفى الإقليمي للدريوش قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش بفتح تحقيق دقيق في الحادثة. كما تم نقل جثة الهالك الذي يتابع دراسته بمستوى الخامس ابتدائي صوب مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور لاخضاعها للتشريح الطبي .

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