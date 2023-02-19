طنجة ..خمسيني يــ..ـنهي حياته بطريقة مأساوية

2023-02-19 / 18:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شخص في عقده الخامس حدا لحياته شنقا مساء امس السبت، وسط منزل أسرته بحي السعادة بمدينة طنجة.

وعثر على الهالك ، جثة معلقة بواسطة حبل ، داخل غرفة بمنزل اسرته الكائن بالكنطقة المذكورة ، حيث كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، دفعته الى إنهاء حياته شنقا.

وقد استنفر الحادث المصالح الأمني والسلطات المحلية، التي حلت بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في وقت تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

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