ثلوج ورزازات.. نقل سيدة حامل على متن مروحية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق تداعيات الثلوج التي حاصرت معظم الدواوير باقليم ورزازات، تمكنت مروحية تابعة للدرك الملكي من انقاذ سيدة حامل، ونقلها صوب مستشفى سيدي احساين، حيث أفادت مصادرنا، أن الحامل وضعت حملها الذكر في ظروف عادية.

وأضافت مصادر هبة بريس، أن الثلوج الكثيفة لم تقف حاجزا مانعا أمام السلطات الاقليمية ومختلف الاجهزة من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية ومسؤولي وزارة التجهيز، كل حسب نطاق تدخلاته، فيما تكلفت مروحية تابعة للدرك الملكي بنقل سيدة تنحدر من دوار “أوديد” بجماعة “تيديلي” باقليم ورزازات، بعد أن جاءها المخاض في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، حيث قامت سيارة اسعاف في بادئ الأمر باخراجها من منطقة مغمورة بالثلوج إلى مهبط الطائرة التي حملتها على وجه السرعة.

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