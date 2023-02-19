يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

نجلاء مزيان

استنكر العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، تصرف اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي، مطالبين بتطبيق القانون و محاسبته.

و اعتبر ذات النشطاء أن تحريف آية من القرآن الكريم من طرف إلياس المالكي هو جرم كبير لا يمكن التسامح معه، خاصة و أنه ينتمي لبلد مسلم يعتبر الدين من أحد المقدسات التي لا يمكن المس بها.

و بدورها،أعربت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن استنكارها الشديد من فعل اليوتيوبر المغربي المثير للجدل قائلة :”مجرد نشوف أو نسمع هداك الفيديو استحييت من الله، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأستغفر الله”.

و واصلت تدوينتها عبر منصة انستقرام:”عمري ما دخلت فالتفاهة اللي موجوده فالسوشل ميديا لكن هاد الموضوع اللي يمس عقيدتنا ما خصش نسكتو عليه”.

و أضافت قائلة:”يا عباد الله هذا راه کتاب الله ماشي مقال أو قصيدة حاشا لله، أرجو من المسؤولين على هذه المواقع الاجتماعيه ان تضرب بقبضة من حديد على عدة مواضيع كنشوفوها،بلغ السيل الزبى، عفوك يا الله”.

و جدير بالذكر أن إلياس المالكي،ظهر عبر مقطع فيديو و هو يعمد الاستهزاء بالقرآن الكريم، ويحرف إحدى آياته، و رغم تقديمه الاعتذار عقب ذلك، إلا أن شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يصرون على ضرورة تطبيق القانون و معاقبته على جرمه.

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