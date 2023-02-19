زلزال تركيا.. إنقاذ 9 خرفان بعد 11 يوما تحت الأنقاض

هبة بربس - وكالات

في قرية بادملي بقضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، دمر الزلزال المبنى الذي يعيش فيه محمود أقصو، الذي يعمل في تربية الماشية.

وبحسب ما أوردته وكالة “الأناضول” الرسمية للأنباء، نجا أقصو وزوجته وأطفاله بأعجوبة من الزلزال، فيما فارقت والدته وشقيقته الحياة تحت الأنقاض.

وفيما تمكن الأهالي من إخراج بعض الماشية الموجودة في الحظيرة في الطابق الأرضي للمبني المكون من 3 طوابق، والذي دمره الزلزال، بقي 50 رأسا من الأغنام والخراف تحت الأنقاض.

وغادرت الأسرة المكان بعدما لم تعد تسمع أصوات الماشية العالقة تحت الأنقاض واعتقادها أنها نفقت، ونصبت خيمة في موقع آخر.

وبعد 11 يوما على وقوع الزلزال وأثناء مروره من المنطقة سمع أقصو أصوات خراف قادمة من تحت الأنقاض.

فأسرع لإبلاغ الفرق المعنية، وتم إخراج 9 خراف من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة.

وقال أقصو إنه فقد العديد من أقاربه في الكارثة، وأشار إلى أن رؤية خرافه مجددا كان له تأثير إيجابي على حالته النفسية، في هذا الوقت العصيب.

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