فاس.. قافلة صحية تحط الرحال بالجماعة القروية عين البيضاء

2023-02-19 / 17:02
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هبة بريس _ فاس

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي، وتحت إشراف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، وبتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية عين البيضاء عمالة فاس، وبشراكة مع قسم العمل الإجتماعي بعمالة فاس (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والجمعية المغربية لعلوم الاوبئة التغذوية والسلوكية، نظمت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفاس حملة صحية متعددة الاختصاصات استهدفت النساء عموما والأطفال دون سن الرابعة عشرة، بالمركز الصحي القروي المستوى الأول بالقرب من مقر الجماعة القروية عين البيضاء طريق صفرو، وذلك يوم السبت 18فبراير2023 .

وفي أفق الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية لفائدة الفئات المستهدفة، سخرت المندوبية الاقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية أجهزة طبية ومعدات لوجيستيكية حديثة وموارد بشرية متمرسة،شملت أطباء مؤطرين عن مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية (2) ,3أطباء طب العام ،طبيب مختص في طب المفاصل و الروماتزم ،أطباء النساء و التوليد (2) ,طبيب اختصاصي في طب الاطفال و الرضع ،أطباء اختصاصيون في جراحة الفم و الاسنان (2) ، ووحدة طبية متنقلة مزودة بجهاز الفحص بالصدى و مختبر للتحاليل الطبية و الادوية اللازمة

ولقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في هاته المبادرة النبيلة حوالي 1238 موزعة على الشكل التالي :

53 في طب الاطفال
42طب النساء و التوليد
180في الطب العام
147جرحة الفم و الاسنان
42الكشف المبكر عن سرطان الثدي
42الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم
117تشخيص داء السكري
111تشخيص ارتفاع ضغط الدم
240الاستفادة من الادوية
120توعية الصحة الانجابية
60توعية صحة الفم و الاسنان
84تشخيص المناعي
وتروم هاته المبادرة النبيلة ذات البعد الانساني تقريب الخدمات الطبية و التمريضية من ساكنة العالم القروي و كذا التوعية و التحسيس عن بعض الامراض و استجابة لتطلعات الساكنة .
و لكن و حسب متحدثين ل ” هبة بريس ” المواطنون وأثناء ولوجهم مستشفيات مدن الجهة يعانون من التطبيب ومن المعاملة و من المواعيد المطولة فمن المسؤول عن هذا الخلل وهل بإمكان صاحب الخلل إصلاحه..!

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