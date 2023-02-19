المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة ينهزم وديا أمام غينيا

هبة بريس

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد 19 فبراير، بنظيره الغيني، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

وسجل الهدف الأول للنخبة الوطنية اللاعبة دانيا بوستة في الدقيقة 89 ، بينما وقعت اللاعبة ياسمين زهير الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة قد فاز على المنتخب الغيني في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر.

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