سطات.. اختطاف سيارة أجرة وتقمص دور الزبائن يطيح بشخصين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، تمكنت اليوم الأحد 19 من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في سرقة سيارة أجرة بالعنف وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سطات قد توصلت، مساء أمس السبت، بإشعار حول تورط شخصين في سرقة سيارة أجرة من الحجم الصغير، بعد انتحال صفة زبائن وتعريض سائقها للسرقة باستعمال التهديد والعنف بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من تحديد هويتهما وتوقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما مكنت الأبحاث أيضا من تحديد مكان السيارة موضوع السرقة واسترجاعها، فيما أسفرت عمليات التفتيش والجس الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيهما عن حجز سلاح أبيض وهاتف نقال ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات عملية السرقة.

بالأمر.

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