درك مراكش يحجز 45 طن من مسكر “الماحيا” باولاد حسون

محسن الراضي؛ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي باشراف من القائد الاقليمي للدرك الملكي بباب دكالة، وبتنسيق مع درك اولاد حسون، من حجز 45 طنا من مسكر “الماحيا” مخمرا بدوار كرتاوة.

وحسب ذات المصادر، فان العملية تأتي في اطار حملة امنية موسعة، اسفرت ايضا عن حجز ثلاثة اطنان من مسكر ماء الحية معدة للترويج وذلك على مستوى ثلاثة مصانع سرية لتصنيع المسكر.

هذا وقد تم تحديد هوية المشتبه بهم، في الوقت الذي لا زالت البحث عنهم جاريا.

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