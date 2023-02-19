درك مراكش يحجز 45 طن من مسكر “الماحيا” باولاد حسون
محسن الراضي؛ هبة بريس
تمكنت عناصر الدرك الملكي باشراف من القائد الاقليمي للدرك الملكي بباب دكالة، وبتنسيق مع درك اولاد حسون، من حجز 45 طنا من مسكر “الماحيا” مخمرا بدوار كرتاوة.
وحسب ذات المصادر، فان العملية تأتي في اطار حملة امنية موسعة، اسفرت ايضا عن حجز ثلاثة اطنان من مسكر ماء الحية معدة للترويج وذلك على مستوى ثلاثة مصانع سرية لتصنيع المسكر.
هذا وقد تم تحديد هوية المشتبه بهم، في الوقت الذي لا زالت البحث عنهم جاريا.
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يجب ايداعه السجن..
شكرا لعناصر الدرك الملكي على مجهوداتهم من أجل إيقاف بائعي السموم..
كل المسكرات تكون هلاك للصحة وتخرب عقول الشباب ..
تحية تقدير واحترام للأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين..
نتمنى من الداخلية أن تقوم بتنسيق مع كل السلطات الأمنية والمحلية بحملات لمداهمة اماكن صنع وانتاج الماحيا ..
هناك انفلات أمني خطير لما يقع حاليا من ترويج الماحيا والمخدرات بأنواعها .
نريد القضاء على هاته الكائنات الضارة بالمجتمع التي تشكل خطرا عليه..
البطالة والفقر وانعدام لفرص الشغل تدفع الكثير لمزاولة هاته المهن المحصورة..
على الحكومة ايجاد حلول للشباب مثل خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار وانشاء مقاولات للشباب وحاملي المشاريع..
تشكراتنا لجهود الدرك الملكي لتطبيق القانون..