درك مراكش يحجز 45 طن من مسكر “الماحيا” باولاد حسون

2023-02-19 / 17:15
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محسن الراضي؛ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي باشراف من القائد الاقليمي للدرك الملكي بباب دكالة، وبتنسيق مع درك اولاد حسون، من حجز 45 طنا من مسكر “الماحيا” مخمرا بدوار كرتاوة.

وحسب ذات المصادر، فان العملية تأتي في اطار حملة امنية موسعة، اسفرت ايضا عن حجز ثلاثة اطنان من مسكر ماء الحية معدة للترويج وذلك على مستوى ثلاثة مصانع سرية لتصنيع المسكر.

هذا وقد تم تحديد هوية المشتبه بهم، في الوقت الذي لا زالت البحث عنهم جاريا.

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‫10 تعليقات

  4. تحية تقدير واحترام للأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين..

  5. نتمنى من الداخلية أن تقوم بتنسيق مع كل السلطات الأمنية والمحلية بحملات لمداهمة اماكن صنع وانتاج الماحيا ..

  6. هناك انفلات أمني خطير لما يقع حاليا من ترويج الماحيا والمخدرات بأنواعها .

  8. البطالة والفقر وانعدام لفرص الشغل تدفع الكثير لمزاولة هاته المهن المحصورة..

  9. على الحكومة ايجاد حلول للشباب مثل خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار وانشاء مقاولات للشباب وحاملي المشاريع..

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