التساقطات الثلجية.. السلطات تنقذ 11 فردا من الرعاة وتفك العزلة عن 22 دوارا

2023-02-19 / 15:21
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هبة بريس - لبنى أبروك

تواصل عناصر السلطات المحلية، مجهوداتها لفتح عدد من الطرقات وفك العزلة عن المناطق والدواوير التي عرفت تساقطات ثلجية مهمة خلال الساعات الماضية الأخيرة.

وفي هذا الصدد، نجحت السلطات إلى حدود الساعات الأولى من صباح يومه الأحد، في فتح الطرق الوطنية بكل من تيشكا واكادير، وفتح
الطرق الوطنية بكل من زاكورة (زاكورة عبر سكورة و زاكورة عبر تزناخت).

كما تمكنت العناصر، من إنقاذ 11 فرد من الرعاة الرحل، وكذا فك العزلة عن 22 دوارا.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى يوم أمس السبت، تعليماته السامية بإطلاق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية.

وأوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية لإطلاق عملية مساعدة عاجلة، على إثر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والثلوج الكثيفة التي شهدتها ليلة الـ17 فبراير، خاصة في أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت”.

وتقوم هذه العملية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يضيف البلاغ، على التدخل عن قرب لدى الساكنة، لا سيما على مستوى الدواوير الجبلية والنائية، من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتكون من منتجات غذائية وأغطية، فضلا عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب.

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