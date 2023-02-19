زلزال تركيا.. عدد الضحايا يرتفع إلى 40689 قت.يلا

هبة بريس - وكالات

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري بلغت 40689 قتيلا.

وأعلن أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في “آفاد”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد.

وأوضح أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.

ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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